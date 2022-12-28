Bursa'da araçla çarpışan motosikletlinin bacağı kırıldı

Orhangazi'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü S.B.'nin, bacağının kırıldığı belirlendi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'ndeki 2’nci Sokak’ta, saat 15.30 sıralarında bir kaza olayı meydana geldi.

S.B.’nin (18) kullandığı 34 LA 0156 plakalı motosiklet, Ali B. (25) yönetimindeki 16 VY 779 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Savrulan motosikletten yola düşen S.B., yaralandı.

Bacağında kırık olduğu belirlendi

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.B., tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre; S.B.’nin bacağında kırık olduğu belirlenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

















