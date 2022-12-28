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    Bursa'da araçla çarpışan motosikletlinin bacağı kırıldı

    Orhangazi'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü S.B.'nin, bacağının kırıldığı belirlendi.
    • 28.12.2022 - 17:01
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    Bursa'da araçla çarpışan motosikletlinin bacağı kırıldı

    Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'ndeki 2’nci Sokak’ta, saat 15.30 sıralarında bir kaza olayı meydana geldi.

    S.B.’nin (18) kullandığı 34 LA 0156 plakalı motosiklet, Ali B. (25) yönetimindeki 16 VY 779 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

    Savrulan motosikletten yola düşen S.B., yaralandı.

    Bacağında kırık olduğu belirlendi

    İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.B., tedaviye alındı.

    DHA'nın haberine göre; S.B.’nin bacağında kırık olduğu belirlenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bursa da araçla çarpışan motosikletlinin bacağı kırıldı #1

    Bursa da araçla çarpışan motosikletlinin bacağı kırıldı #2

    Bursa da araçla çarpışan motosikletlinin bacağı kırıldı #3

    Bursa da araçla çarpışan motosikletlinin bacağı kırıldı #4

    Bursa da araçla çarpışan motosikletlinin bacağı kırıldı #5


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