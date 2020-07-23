Bursa'da aranan kadın, 3 saat sonra ortaya çıktı

Ortadan kaybolan Sevilay Öztürk isimli kişiyi aramak için ekipler harekete geçti. Ekiplerin yanına gelen Öztürk'ün söyledikleri şaşırttı.

Bursa Uludağ'da, saat 00.30 sularında ilginç bir olay yaşandı.

Sevilay Öztürk, arkadaşlarıyla şehir manzarası izlemek için Yıldırım ilçesindeki Zeyniler Köyü yoluna çıktı. Ancak bir süre sonra arkadaşlarıyla tartıştı.

ORTADAN KAYBOLDU

Sinirlenen Sevilay Öztürk, ağaçların arasında yürüyerek, gözden kayboldu. Ardından da arkadaşlarının cep telefonuna 'intihar' edeceğini bildiren mesajlar gönderdi.

Paniğe kapılan arkadaşları da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, AFAD ekipleri ile arama çalışması başlattı.

"SİZ BENİ ARIYORDUNUZ AMA..."

Gece karanlığına rağmen ormanlık alanı karış karış arayan ekipler, 3 saat sonunda çalışmalarına ara verdi.

Bu sırada ekiplerin yanına gelen Sevilay Öztürk, “Siz beni sabahtan beri arıyordunuz ama ben daha yukarıdaydım, orada defineciler var. Vatandaşlık görevimi yapmak için indim, yoksa siz beni bulamazdınız. Gidip, definecileri yakalayalım.” dedi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Rahat tavırları ekipleri şaşkınlığa uğratan Öztürk, güçlükle ikna edilerek, polis merkezine götürüldü.

Sevilay Öztürk, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



