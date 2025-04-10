Bursa'da aradaşını 13 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet talebi

DHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Bayram Apaydın, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Berk Üstün ile Emniyet Caddesi üzerinde karşılaştı.

Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada Üstün, bıçakla Apaydın'ı 13 farklı yerinden bıçaklayıp, boğazını kesti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bayram Apaydın, yakında bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için koşmaya başladı.

O anları güvenlik kamerasına yansıyan Apaydın, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı.

AĞIR YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayram Apaydın ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan Apaydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Apaydın’ın, toplam 36 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

EVİNDE YAKALAYARAK GÖZALTINA ALINDI

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polisler, kısa sürede ismini belirlediği 16 suçtan kaydı bulunan Berk Üstün’ü gizlendiği evinde gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU SATMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Üstün’ün emniyetteki ifadesinde uyuşturucu tedavisi gördüğünü belirterek şunları söylediği öğrenildi:

Gözüme takılan lens beni takip ediyordu. Bunu aileme söyledim. Doktorlar şizofreni başlangıcı tanısı koydular. Olay günü buluştuğumuz Bayram, bana uyuşturucu satmak istedi. Kabul etmeyince aramızda çıkan kavgada Bayram’ın elinde bulunan bıçağı alıp ona salladım.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Tutuklanıp cezaevine gönderilen ve savcılık sorgusunda, aralarında çıkan kavga sonrası istemeyerek öldürdüğünü söyleyen Berk Üstün hakkında, 'kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Üstün’ün, Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.