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Bursa'da arkadaşının cezasını üstlendi! Sonu sarılmayla bitti

Bursa'da arkadaşının cezasını üstlendi! Sonu sarılmayla bitti Trafik denetiminde durdurulan ve 1.34 promil alkollü olduğu anlaşıkan sürücü Sezgin D.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu. Hem ehliyetini kaptıran hem de ceza kesilen sürücüye arkadaşı yetişti.