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    Bursa'da asansör bakımı yapan genç yaşamını yitirdi

    Bir otelde bakımını yaptığı asansörün aniden hareket etmesi sonucu kabinle duvar arasındaki boşluğa sıkışan 24 yaşındaki Umutcan Türk, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 10:27
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    Bursa'da asansör bakımı yapan genç yaşamını yitirdi

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki 9 katlı bir otele asansör bakımı için gelen Umutcan Türk, asansör kabininin üzerine çıkıp, tek tek katlara inmeye başladı.

    İkinci katta çalışırken kabinin aniden aşağı doğru hareket etmesiyle dengesini kaybeden Umutcan Türk, kabinle duvar arasındaki boşlukta sıkıştı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, kabini keserek Türk'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Umutcan Türk'ün hayatını kaybettiği belirledi. Kaza haberini alıp otele gelen Türk'ün mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Yapılan incelemenin ardından Türk'ün cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

    Bursa da asansör bakımı yapan genç yaşamını yitirdi #1

    SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

    Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olduğu belirtilen Türk'ün 20 Aralık’ta, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı son paylaşımda, Beşiktaş Vodafone Park'ta çekilen fotoğrafının altına ‘Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür benim’ yazdığı görüldü. Türk'ün ölüm haberini alan arkadaşları, bu paylaşım altına üzüntülerini belirten mesajlar yazdı.

    Bursa da asansör bakımı yapan genç yaşamını yitirdi #2

    Bursa da asansör bakımı yapan genç yaşamını yitirdi #3

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