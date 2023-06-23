Bursa'da asansör faciası! Taziye için geldikleri apartmandan cenazeleri çıktı Bir apartmana taziyeye gelen 4 kişi seyyar asansörün kopması sonucu faciayı yaşadı. Halatı kopan ve zemine düşen seyyar asansörde bulunan iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi ise ağır yaralandı.

Bursa'da taziyeye giden 4 kişi, bindikleri asansörde korku dolu anlar yaşadı.

Kanserden yaşamını yitiren yakınları için Eşref Dinçer Mahallesi Yeni Bahar Sokak'taki bir apartmana taziyeye gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Giderayak ve Safura Kader, asansöre binerek binadan çıkış yapmak istedi.

Hasta yakınları için tasarlanan seyyar asansöre binen 4 kişi, halatın kopması sonucu 10 metreden zemine düştü.

Durumu gören çevre sakinleri hemen polis ve itfaiyeye haber verdi.

4 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Fatma Çelik, Kerime Çelik ile Safura Kader, Bursa Şehir Hastanesi’ne, Müjgan Çelik ise özel bir hastaneye götürüldü.

2 kişiye mezar oldu

Vücutlarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralılardan Safura Kader ve Fatma Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tedavisi süren Müjgan Çelik ile Kerime Çelik’in ise sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.