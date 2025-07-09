Bursa'da asker uğurlamasında havaya ateş açan 4 kişiden 2'si, tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, asker uğurlaması için bir araya gelen kalabalık, ellerindeki tüfeklerle havaya defalarca ateş açtı.

Mahallede korku ve paniğe neden olan görüntüler üzerine polis harekete geçti.

4 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmalarda E.B., K.K., H.D. ve P.İ. isimli şahısları gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 6 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.