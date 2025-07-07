Bursa'da asker uğurlamasında havaya ateş açan şahıslar yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mutlular Mahallesi'nde düzenlenen asker uğurlamasında havaya açılan ateş, mahallede korku dolu anlara neden oldu.

Uğurlama için toplanan kalabalık, çok sayıda kez havaya tüfekle ateş etti. Silah sesleri üzerine tedirgin olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu olaya karıştığı belirlenen E.B., K.K., H.D. ve P.İ.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.