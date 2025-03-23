Bursa'da at çiftliğinde yangın paniği

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren at binicilik kafesinin çocuk oyun alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi.

YOĞUN ÇALIŞMA SONUCU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yoğun çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü.

YANGIN MADDİ HASARA NEDEN OLDU

Yangında can kaybı yaşanmazken, çiftlikte maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.