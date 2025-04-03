Bursa'da Atatürk büstünü çalan hırsız yakalandı

İHA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Mümin Gençoğlu 2 Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü çalan şüpheli kayıplara karıştı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken okul heyeti ve bölgedeki vatandaşlar, Atatürk büstünün çalınmasına tepki gösterdi.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerinde yapılan titiz çalışma ve güvenlik kamera incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin A.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

ATATÜRK BÜSTÜNÜ SATTIĞI ÖĞRENİLDİ

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çaldığı Atatürk büstünü sattığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.