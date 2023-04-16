Bursa'da baba ile kızı derede boğuldu

Samsun’dan kızını ziyaret etmek için Bursa’ya gelen Mustafa Bolat ve kızı Esma Çiçek, Osmangazi ilçesi Dağakça Mahallesi Şahinkaya mevkisindeki Kaplıkaya Deresi kenarına gitti.
Burada fotoğraf çekmek isteyen 38 yaşındaki Esma Çiçek, iddiaya göre, saat 14.00 sıralarında dengesini kaybedip, suya düştü.
Kızının peşinden atladı
Kızının akıntıya kapıldığını gören 69 yaşındaki baba Mustafa Bolat da, suya atladı.
Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.
İkisinin de cansız bedeni çıktı
Ekiplerce yapılan çalışmanın sonucunda baba ile kızının cansız bedenine ulaşıldı.
Baba ile kızının cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.