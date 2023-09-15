Bursa'da babaannesini yaralayıp halasını öldüren zanlı tutuklandı Aynı evde yaşayan halası ve babaannesinin boğazını kesen, halasının ölümüne sebep olan genç yakalandı. Halanın cenazesi ise yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verilirken, katil zanlısı yeğen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam korkunç bir olay yaşanmıştı. Y.B., halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'dan bir miktar para istedi. Bu isteği geri çevrilen Y.B. ile halası ve babaannesi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında mutfağa giden Y.B., aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı. Olay yerinden kaçtı İki kadın aldıkları bıçak yaraları ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Y.B. olay yerinden kaçtı. Hala hayatını kaybetti Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Safiye Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakalandı Harçlık vermediği için babaannesi Sabriye Balaban bıçakla yaralayan ve aynı bıçakla halası Safiye Vardar’ın boğazını keserek ölümüne sebebiyet veren 24 yaşındaki Yiğit B., polis ekiplerince takip sonucu yakalandı. Hala Safiye Vardar’ın cenazesi Demirtaş, Sakarya Mahallesi’ndeki Merkez Camiinde öğle namazını müteakip yakınları tarafından gözyaşları içerisinde defnedildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yiğit B. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Google News

Abone Ol