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Bursa’da babaları tarafından öldürülen 3 kardeş toprağa verildi

Bursa’da babaları tarafından öldürülen 3 kardeş toprağa verildi Nilüfer ilçesinde babaları tarafından vahşice öldürülen üç kardeş, Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı Kazbel Mahallesi’nde toprağa verildi.