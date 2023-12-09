Bursa'da babasının aracını kaçıran 16 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 2 yaralı Bursa'da babasından habersiz otomobili kaçıran 16 yaşındaki çocuk ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde babasından habersiz otomobili kaçıran Kürşat A. (16), otomobili arkadaşı Bekir Osman Ç.'ye (17) verdi.

Bekir Osman Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

2 yaralı

Kazada sürücü Bekir Osman Ç. ve Kürşat A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, yetersiz ehliyeti olması nedeniyle 4 bin 64 lira ceza yerken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)