Bursa'da babasının evine 3 kamyon çöp topladı

İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde bulunan evden gelen kötü kokular mahalleliyi canından bezdirdi...
Bunun ardından vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
35 yaşındaki Elif İlkan H.'nin, sokaklardan bulduğu eşyaları babasının evine götürerek biriktirmeye başladığı belirlendi.
Savcılık kararıyla eve giren ekipler, evi temizlemeye başladı.
3 kamyon çöp çıktı
Savcılık kararıyla eve gelen temizlik ekipleri, 10 saatlik çalışmayla evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı.
Ev çöplerden arındıktan sonra ekipler, evi dezenfektan ile temizlendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)