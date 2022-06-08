3 dönümlük bahçesindeki 160 ağacın tamamının toplandığını belirten çiftçi bir tane eriğin bile düşürülmediğini belirterek, "Bu nasıl bir kaliteli hırsız ki bir çay içmek istiyorum onunla" dedi.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi Pazaryeri mevkisinde, çiftçilik yapan Selçuk Kaygısızoğlu, 3 dönümlük erik bahçesindeki 160 ağacın tamamen toplanmış olduğunu gördü.

Durumu sabah tarlasına gelince fark eden Kaygısızoğlu’nu, yapılan hırsızlıktan çok hırsızlığın profesyonelliği şaşırttı.

Bütün tarlayı gezdiğini fakat yerde bir tane dahi erik bulamadığını belirten Kaygısızoğlu, hırsızlara seslenerek çay içme teklifinde bulundu.

"Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum"

İHA’nın haberine göre; Kaygısızoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam tarlama geldim, erik ağaçlarında noksanlığı fark ettim. Ondan sonra bütün tarlayı gezmeye başladım. Hepsi toplanmış ve yere bir tane erik düşürülmeden 160 ağacımın komple eriklerinin toplandığını gördüm. Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum. Bu nasıl bir kaliteli hırsız ki bir çay içmek istiyorum onunla.”

Çiftçinin şikayeti sonrası hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da bahçesi soyulan çiftçi: Kaliteli bir hırsızlık, çay içmek isterim VİDEO

