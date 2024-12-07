AA & Ensonhaber

Bursa'da Gemlik Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyarete gelen hayvanseverler ölen bir köpeğin başka köpekler tarafından parçalanarak yenildiğini görünce bu durumu cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Görevliler tarafından köpekler aç bırakıldıkları için bu olayın yaşandığını öne süren hayvanseverler görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca barınak görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığı, olayın sorumlularının tespiti için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği öğrenildi.

Barınağa gelerek incelemelerde bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yaptığı açıklamada yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kendisinin hayvansever olduğunu belirten Deviren, "Depolarımızda aslında mama var. Hayvanların beslenmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Stresten dolayı zayıfladıkları uzmanlar tarafından bize söylendi ama görüntüler bir şekilde burada bir olumsuzluğun, belki de yapılması gereken düzeltmenin, bir ihmalin olduğunu açık şekilde gösteriyor" dedi.

Deviren, olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını da sözlerine ekledi.