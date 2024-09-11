Bursa'da başıboş pitbull ata saldırdı Pitbull cinsi köpeğin caddede başıboş gezen ata saldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde başıboş dolaşan ve boynunda ip bağlı olan pitbull cinsi köpek, ata saldırdı.

Köpek, caddeye çıkan atı kovalayıp bacağından ısırdı. At kanlar içerisinde kalırken, köpek gözden kayboldu.

YARALI ATA VE KÖPEĞE ULAŞILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı ata ve köpeğe ulaşamadı.

Her iki hayvanın da bölgede yaşayan vatandaşlara ait olduğu ve olay sonrası sahipleri tarafından götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)