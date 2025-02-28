Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Evren Akbaba, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Caner Yaşa'nın evinin olduğu sokağa giderek dışarı çıkmasını bekledi.

Evinden çıkan Yaşa, park halindeki kamyonetine bindiği sırada arkasından gelen Akbaba tarafından aracında, tabancayla başından vuruldu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Caner Yaşa, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYIN ARDINDAN KOŞARAK KAÇTI

Bu sırada olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, evinden çıkarak sokakta yürüyen Caner Yaşa'nın kamyonetine bindiği sırada Evren Akbaba tarafından vurulduğu, şüphelinin olayın ardından yine hızla koşarak uzaklaştığı görüldü.

Görüntülere, çevredeki bir kafede oturanların yaşadığı panik de yansıdı.

PARASINI İŞLETİP KÂR VERİYORDU

Evren Akbaba, emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu dile getirirken şu sözleri kullandı:

Ben kendisine parça parça 20 bin TL, 30 bin TL ve altın da olmak kaydı ile toplamda 470 bin TL para verdim. O paramı işletip bana para veriyordu. Mesela 50 bin TL para veriyordum.



Bir ay sonra paranın karşılığında 15 bin lira kâr marjı ödüyordu. Kendisi 3 aydır hakkım olan kâr paramı vermedi. Bunun üzerine Caner'de, 475 bin TL anaparamı istedim. Beni oyalayıp daha sonra da ‘Senin bende paran olduğuna kim inanır?



Benim her şeyim zaten var. Bana, para verdiğini söyleyecek şahidin dahi yok’ dedi. Olay günü, Caner’in kamyonete bindiğini görünce konuşmak için yanına gittim. 'Ağabey' diye seslenince, yan tarafa doğru hamle yaptı.



Ben de silah alacağından şüphelendim. Cebimde bulunan tabancayı çıkartıp bir el ateş ettikten sonra kaçtım. Yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Pişmanım.