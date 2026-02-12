Bursa'da bebek arabasından çanta çalan şahıs yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kurulan halk pazarı hırsızlık olayına sahne oldu.



Olay, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde kurulan halk pazarında gerçekleşti.

20 yaşındaki Sidret E., alışveriş yaptığı sırada bebek arabasına astığı siyah el çantasının yerinde olmadığını fark etti.

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, pazar çevresinde yaptığı çalışma sonucu şüpheli 18 yaşındaki N.A.'yı çaldığı çanta ve içindeki para ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada başka bir kişiye ait bir çanta daha ele geçirildi. Çantalardan toplam 9 bin lira çıktı.

ELE GEÇİRİLEN PARA VE ÇANTALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

38 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Ele geçirilen para ve çantalar sahiplerine teslim edildi.

VATANDAŞLAR, POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Pazarda yaşanan olay Güven Timleri'nin hızlı refleksi ve etkin çalışması sayesinde kısa sürede aydınlatıldı.

Vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür ettiler.