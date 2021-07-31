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    Bursa'da bekçiler, 2 buçuk kilogram uyuşturucu yakaladı

    Devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri iki şahsa yaptıkları kontrol sırasında 2 buçuk kilogramlık uyuşturucu madde ele geçirdi.
    • İHA
    • 31.07.2021 - 10:01
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    Bursa'da bekçiler, 2 buçuk kilogram uyuşturucu yakaladı

    Bursa’nın Emek ilçesinde, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Emek Polis Merkezi’nde görev yapan bekçiler devriye görevi gerçekleştirdi.

    Ekipler, devriye esnasında şüphelendikleri iki şahısı durdururlar.

    2 BUÇUK KİLOGRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

    Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan bekçiler şüpheli şahısların üstünde toplam 2 buçuk kilogram uyuşturucu madde buldu.

    Bursa'da bekçiler, 2 buçuk kilogram uyuşturucu yakaladı VİDEO


    Bursa da bekçiler, 2 buçuk kilogram uyuşturucu yakaladı #1

    POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

    Olay yerine çağrılan polis ekipleri şüpheli Polis Merkezine götürüldü.

    Şüpheli 2 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.

    Bursa da bekçiler, 2 buçuk kilogram uyuşturucu yakaladı #2

    Bursa da bekçiler, 2 buçuk kilogram uyuşturucu yakaladı #3

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