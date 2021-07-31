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- Bursa'da bekçiler, 2 buçuk kilogram uyuşturucu yakaladı
Bursa'da bekçiler, 2 buçuk kilogram uyuşturucu yakaladı
Devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri iki şahsa yaptıkları kontrol sırasında 2 buçuk kilogramlık uyuşturucu madde ele geçirdi.
- İHA
- 31.07.2021 - 10:01
Bursa’nın Emek ilçesinde, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Emek Polis Merkezi’nde görev yapan bekçiler devriye görevi gerçekleştirdi.
Ekipler, devriye esnasında şüphelendikleri iki şahısı durdururlar.
2 BUÇUK KİLOGRAM UYUŞTURUCU BULUNDU
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan bekçiler şüpheli şahısların üstünde toplam 2 buçuk kilogram uyuşturucu madde buldu.
Bursa'da bekçiler, 2 buçuk kilogram uyuşturucu yakaladı VİDEO
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER
Olay yerine çağrılan polis ekipleri şüpheli Polis Merkezine götürüldü.
Şüpheli 2 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.