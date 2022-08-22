Belediye otobüsü, arızalanıp orta şeritte duran kamyonete çarpınca savruldu. Otobüsteki yolcuların kaza anındaki halleri, araç içi kamerasına yansıdı.

Bursa’da bir belediye otobüsü sefer halindeyken, arızalanıp orta şeritte duran kamyonete çarptı.

Otobüs çarpmanın etkisi ile bahçeye savruldu.

DHA’nın haberine göre; otobüs içindeki kameraya yansıyan görüntülerde yolcuların kaza anında sağa sola savruldukları görüldü. Bazı yolcular, telefonları ile yardım çağırmaya çalıştı.

“Ciddi bir yaralanma ve can kaybı olmamasının büyük teselli”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti.

Aktaş, ciddi bir yaralanma ve can kaybı olmamasının büyük teselli olduğunu dile getirerek, "Özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Otobüslerimize yol vermeyen, hız yapan araçları uyarmak istiyorum. Toplu taşıma araçlarına öncelik sağlanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu arada, kazanın yaşandığı bölgeye döner kavşak yapılmasıyla alakalı ihalemizi gerçekleştirmiştik. En kısa zamanda bu da yapılmış olacak." dedi.

19 yolcu, taburcu edildi

Kazada yaralanan 19 yolcu taburcu edilirken, şoför Serkan A. ile bir yolcunun tedavisi ise sürüyor.

Bursa’da, belediye otobüsündeki yolcuların kaza anındaki görüntüleri ViDEO