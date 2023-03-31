Bursa'da belediye otobüsünün bariyer saplandığı kaza anı Osmangazi'de kontrolden çıkan belediye otobüsünün bariyerlere saplanması sonucu 5 yolcu yaralandı.

İHA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, U.S. idaresindeki belediye otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı.

5 yaralı

Kazada otobüste bulunan 5 yolcu yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Otobüs kaldırıldı

Kaza yapan otobüs, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.