İHA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, U.S. idaresindeki belediye otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı.

5 yaralı

Kazada otobüste bulunan 5 yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Otobüs kaldırıldı

yapan otobüs, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da belediye otobüsünün bariyer saplandığı kaza anı
Bursa'da belediye otobüsünün bariyer saplandığı kaza anı
Bursa'da belediye otobüsünün bariyer saplandığı kaza anı
Bursa'da belediye otobüsünün bariyer saplandığı kaza anı