Bursa'da belediye otobüsünün bariyer saplandığı kaza anı

İHA
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, U.S. idaresindeki belediye otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı.
5 yaralı
Kazada otobüste bulunan 5 yolcu yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Otobüs kaldırıldı
Kaza yapan otobüs, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.