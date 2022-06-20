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    Bursa’da beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

    Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri, karşı şeride geçip, otomobilin üzerine devrildi. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 4 yaşındaki çocuğun da durumu ağır...
    • 20.06.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 14:35
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    Bursa’da beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üniversite kavşağı yakınında Erol Yılmaz yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle saat 11.30 sıralarında devrilip, karşı şeride geçti.

    Otomobil hurdaya döndü

    Beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali Korkmaz’ın kullandığı seyir halindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

    Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.

    Bursa’da beton mikseri otomobilin üzerine devrildi #1

    Baba ile oğlu hayatını kaybetti

    Hurdaya dönen otomobilde sürücü Korkmaz (42) ile oğlu Mustafa Efe Korkmaz (9) sıkıştı.

    İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, Mehmet Ali Korkmaz ile oğlu Mustafa Efe Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bursa’da beton mikseri otomobilin üzerine devrildi #2

    Diğer oğlu da hastanede öldü

    Kazada sürücü Korkmaz'ın diğer oğlu Semih (13), kızı Elif Hüma (4), eşi Fatma Korkmaz ile Erol Yılmaz yaralandı.

    İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Semih Korkmaz ile Erol Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti.

    Bursa’da beton mikseri otomobilin üzerine devrildi #3

    Kalp krizi geçirdi

    DHA’nın haberine göre Erol Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

    Krizin kaza öncesi ya da sonrası olduğuna dair rapor, otopsiyle netleşecek.

    Bursa’da beton mikseri otomobilin üzerine devrildi #4

    Kızının durumu ağır

    Öte yandan Elif Hüma'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Fatma Korkmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa’da beton mikseri otomobilin üzerine devrildi #5


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