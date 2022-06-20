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- Bursa’da beton mikseri otomobilin üzerine devrildi
Bursa’da beton mikseri otomobilin üzerine devrildi
- 20.06.2022 - 13:19
- Güncelleme : 20.06.2022 - 14:35
Bursa’nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üniversite kavşağı yakınında Erol Yılmaz yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle saat 11.30 sıralarında devrilip, karşı şeride geçti.
Otomobil hurdaya döndü
Beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali Korkmaz’ın kullandığı seyir halindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.
Baba ile oğlu hayatını kaybetti
Hurdaya dönen otomobilde sürücü Korkmaz (42) ile oğlu Mustafa Efe Korkmaz (9) sıkıştı.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Mehmet Ali Korkmaz ile oğlu Mustafa Efe Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Diğer oğlu da hastanede öldü
Kazada sürücü Korkmaz'ın diğer oğlu Semih (13), kızı Elif Hüma (4), eşi Fatma Korkmaz ile Erol Yılmaz yaralandı.
İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Semih Korkmaz ile Erol Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti.
Kalp krizi geçirdi
DHA’nın haberine göre Erol Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Krizin kaza öncesi ya da sonrası olduğuna dair rapor, otopsiyle netleşecek.
Kızının durumu ağır
Öte yandan Elif Hüma'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Fatma Korkmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.