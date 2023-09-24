Bursa'da beton mikserleri çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı Seyi halindeki 2 beton mikserinin karıştığı kazada, 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 45 yaşındaki sürücü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA

Bursa'nın İznik ilçesinde saat 11.00 sıralarında İznik-Yenişehir kara yolu Derbent Mahallesi mevkinde korkutan kaza yaşandı.

Ersoy Öztepe idaresindeki beton mikseri, aynı istikamette önünde seyir halinde olan Mehmet Zeki Çölbay’ın kullandığı 16 NRE 81 plakalı beton mikserine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü 43 yaşındaki Ersoy Öztepe, araçta sıkıştı.

1 kişi hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztepe’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

1 kişi yaralandı

Öztepe’nin cenazesi ön otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralanan diğer sürücü 45 yaşındaki Mehmet Zeki Çölbay da ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)