Bursa’da bir çift ayının saldırısına uğradı Gezmek için Uludağ yoluna çıkmak isteyen evli çift, ana yolda gördükleri ayıların saldırısına uğradı. Korku dolu anlar yaşayan çift, o anları cep telefonuyla kayda alırken, “Ne geliyorsa başımıza meraktan geliyor.” dedi.

İHA

Bursa'nın Zeyniler köyü Uludağ yolu üzerinde görülen ayı, hareket halindeki araçları görünce yavrularını korumak için bariyerlerin arkasına geçti.

O sırada Fatih Özbek iş çıkışı eşi Meral Özbek ile gezmek için Uludağ’a çıkarken, ayıları fark etti.

Frene basıp yavaşlayan Özbek çifti, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Ayıyı görünce gaza yüklendi

Yavrularını korumak isteyen ayı, birden araca doğru saldırıya geçti.

Eşi ile birlikte korku dolu anlar yaşayan Fatih Özbek, ayının koştuğunu görünce gaza yüklendi.

Ayının vurduğu darbeyle aracında küçük hasar oluşan çiftin yaşadığı korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“Ne geliyorsa başımıza meraktan geliyor.”

Bir daha o yolu kullanmak istemeyen Özbek çifti, “Ne geliyorsa başımıza meraktan geliyor.” dedi.

Başından geçenleri anlatan çift, “Uludağ yolunda ilerlerken, bariyerlerin orada 3 yavru ayı ve annesini gördük. Merak edip durmak istedik. Tam o sırada, bir anda araca koştuğunu fark ettik. Hemen orada uzaklaşıp, geri dönmek zorunda kaldık. Geri döndüğümde aracın sağ arka kapısına darbe geldiğini gördüm. Neyse ki ciddi bir sorun yoktu.” diye konuştu.