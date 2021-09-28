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    Bursa'da bir evin penceresinden dev baykuş girdi

    İnternet sitesinde yabani hayvanları kurtardığı anları paylaşan YouTuber, evin içerisine giren baykuşu kurtardığı anları kaydetti.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 10:20
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    Bursa'da bir evin penceresinden dev baykuş girdi

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan müstakil bir evin açık camından içeri baykuş girdi.

    Dev baykuşu gören ev halkı korkarak evden kaçtı. Aile, mahsur kalan yabanî hayvanları kurtardığı anları internet sitesinde paylaşan İbrahim Sargın'a durumu anlatarak eve çağırdı.

    DOĞAYA SALDI

    Baykuşun girdiği eve gelen Sargın, yanında getirdiği kuş yakalama filesiyle zarar vermeden yakalamayı başardı.

    Kuşu inceleyen YouTuber, bir yerinde hasar olmadığını görünce baykuşu sevdikten sonra doğaya saldı. Ev sahipleri Sargın'a teşekkür etti.

    Bursa'da bir evin penceresinden dev baykuş girdi VİDEO

    Bursa da bir evin penceresinden dev baykuş girdi #1

    "GENÇ BİR BAYKUŞTU"

    Haber verilmesi üzerine baykuşun girdiği eve geldiğini ifade eden İbrahim Sargın, "Bir eve baykuş girmiş. Ev sahipleri korkup evi boşaltmış. Bana haber verdiler. Gelip baktım, genç bir baykuştu. Hemen aracımda bulunan file yardımıyla yakaladım. Yakaladıktan sonra bir yerinde yara var mı diye inceledim. Sağlıklı olduğunu anlayınca saldım." dedi.

    Bursa da bir evin penceresinden dev baykuş girdi #2

    Bursa da bir evin penceresinden dev baykuş girdi #3

    Bursa da bir evin penceresinden dev baykuş girdi #4

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