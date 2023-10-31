Bursa'da bir halk otobüsünde ilginç bir diyalog yaşandı.
Osmangazi ilçesinde seyreden halk otobüsünde şoför, aniden aracı durdurdu ve gürültüden rahatsız olduğunu söyledi.
Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen şoför, yolcuların inmesini istedi.
"Çok konuşuyorsunuz"
Yolcuların konuşmalarından rahatsız olduğunu söyleyen şoför, "Çok konuşuyorsunuz." diyerek yolcuları indirdi.
Araçtan indirilen vatandaşlar mağdur olurken, otobüs boş bir şekilde yoluna devam etti.
O anlar, bir yolcunun kameralarına yansıdı.
"Sadece 2-3 kişi konuştu"
Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. 2-3 kişi konuştu diye herkesi indirme lüksü yok. Birçok kişi mağdur oldu." dediler.
İnceleme başlatıldı
Öte yandan, Burulaş'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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