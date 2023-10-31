Haberler



3. Sayfa



Bursa'da bir halk otobüsü şoförü 'Çok konuşuyorsunuz' diyerek yolcuları indirdi

Bursa'da bir halk otobüsü şoförü 'Çok konuşuyorsunuz' diyerek yolcuları indirdi Bir halk otobüsü şoförü, yolcuların konuşmalarından rahatsız olunca tüm yolcuları indirdi. Ardından yola boş otobüsle devam etti. O anlar kameraya yansıdı.