Bursa'da bir kadın yolun ortasına yatıp sinir krizi geçirdi

Kimse ne olduğunu anlayamadı, ortalık karıştı...

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gazcılar Mahallesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, nedeni bilinmeyen bir şekilde yolun ortasına yatarak çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

EKİPLER SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN UZUN SÜRE UĞRAŞTI

Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadını bulunduğu yerden kaldırmak ve sakinleştirmek için uzun süre çaba gösterdi.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN EKİPLERE DİRENDİ

Ancak kadın, kendisine yardımcı olmak için yaklaşan sağlık görevlilerine tepki göstererek sinir krizi geçirdi.

Yaşanan anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.