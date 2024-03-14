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Bursa'da bir kişi tartıştığı kardeşini boynundan bıçaklayıp kaçtı

Bursa'da bir kişi tartıştığı kardeşini boynundan bıçaklayıp kaçtı Bursa'da psikolojik sorunları olan bir kişi birlikte yaşadığı kardeşini çıkan tartışmada boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.