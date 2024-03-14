Bursa'da bir kişi tartıştığı kardeşini boynundan bıçaklayıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde psikolojik sorunları olan Süleyman K. (35) ile birlikte yaşadığı kardeşi Ali K. (32) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyürken Süleyman K., kardeşi Ali K.'yi bıçakla boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp olay yerinden kaçtı.
Tartışma seslerinin ardından Süleyman K.'nin kaçtığını gören yakınları durumdan şüphelenerek eve gittiğinde Ali K.'yi kanlar içinde buldu.
Durumu ağır
Yakınları tarafından araçla özel bir hastaneye götürülen Ali K., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedaviye alınan Ali K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise Süleyman K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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