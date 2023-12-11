Bursa'da bir kişi zeytinlikte tartıştığı komşusunu silahla öldürdü Bursa'da zeytinlikte tartıştığı tarla komşusunu silahla vurarak öldüren şahıs kayıplara karıştı.

İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde zeytin işi ile uğraşan Sinan Şap (33) ile tarla komşusu arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Komşusu silah doğrultarak ateş etmeye başladı, mermiler Sinan Şap'ın vücudunun çeşitleri yerlerine isabet etti.

Olay yerinde can verdi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sinan Şap'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)