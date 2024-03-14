Bursa'da borç husumeti: Kurşun yağdırılan otomobilden sağ çıktılar Bursa'da alacaklılarını yolda gören bir grup takip ettikleri aracı ateş altına alırken, araçta bulunan iki kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

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İHA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde Barış V. ile Azad V., 16 AHS 503 plakalı hafif ticarî araçla gezerken, aralarında husumetleri olan kişilerle karşılaştı.

Araçla peşlerine düştüler, ara sokakta kurşun yağdırdılar

Husumetlileri hemen otomobillerine binip, Barış V. ile Azad V.'nin peşine düştü. Barış V. ve Azad V.'yi takip eden saldırganlar, ara sokakta yakaladıkları hafif ticarî araca pompalı tüfek ve tabancayla arka arkaya ateş açtı.

Saldırıdan yara almadan kurtuldular

Kurşunların hedefi olan araç âdetâ delik deşik olurken, araçtan kendilerini zor atan Barış V. ile Azad V. şans eseri yara almadı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar panik halde 112 ekiplerini aradı.

Saldırganlar aranıyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan mahallelinin panik anları kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)