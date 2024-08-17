Bursa'da borç kavgasında yumruklar havada uçuştu

İHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi'nde mobilyacılık yapan bir kişi, alacaklısı olan kişiyi sokak arasında bulunca parayı istedi.
İkili arasında sokak arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tarafların borç tartışması kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.
KAVGA KAMERALARA YANSIDI
Sokak ortasında birbirlerine giren taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine vurdu. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga kameraya saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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