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Bursa'da borç kavgasında yumruklar havada uçuştu

Bursa'da borç kavgasında yumruklar havada uçuştu Yıldırım ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi, sokak arasında karşılaşınca bir anda kavgaya tutuştu. Taraflar birbirilerine yumruklarla vururken, o anlar kameraya anbean yansıdı.