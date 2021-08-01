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    Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini vurdu

    Kızının evinde kalan eşi Semra M.'yi omzundan vurarak yaralayan Hayrettin M. gözaltına alındı. Saldırgan ifadesinde kıskançlık nedeniyle eşine ateş ettiğini söyledi.
    • DHA
    • 01.08.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 11:56
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    Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini vurdu

    Bursa'da eşi Hayrettin M. ile boşanmak aşamasında olan Semra M., bir süredir evli olan kızının ın Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi'ndeki evinde kalmaya başladı.

    Semra M., damadının aracıyla siteye girdikleri sırada sokakta Hayrettin M.’nin beklediğini gördü.

    EŞİNE TABANCAYLA SALDIRDI

    Hayrettin M., ruhsatsız tabancayla Semra M.’ye bir el ateş etti. Merminin omzuna isabet ettiği Semra M., kanlar içinde yere yığıldı.

    MAHALLELİ YAKALADI

    Saldırgan Hayrettin M. ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

    Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini vurdu ViDEO

    KADININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Semra M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bursada boşanma aşamasındaki eşini vurdu #1

    SALDIRI SEBEBİ 'KISKANÇLIK'

    Gözaltına alınan Hayrettin M.'nin ilk ifadesinde eşiyle boşanmak üzere olduklarını, kıskandığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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