Bursa'da Bylock kullanan 6 kişi yakalandı FETÖ/PDY üyelerine yapılan operasyon çerçevesinde Bylock kullandığı tespit edilen 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alınarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İHA

Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadele sürüyor...

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda emniyet güçleri, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve devletin tüm kurumlarına sızan şüphelilerinin izini sürüyor.

Bursa’da Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı.

6 kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile 13 Eylül Çarşamba günü yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Şüphelilerin, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)