İHA
Bursa’da bir genç cansız manken kılığına girip giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında hareketsiz bir şekilde beklemeye koyuldu.
Yanından geçen insanların beklemediği bir anda hareket etmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar önce çığlık atarak kaçarken, sonra da kahkahaya boğuldu.
Sokaktan geçen vatandaşlara cansız manken şakası
Yaklaşık 6-7 saatini vererek bekleyen genç, şaka yaptığı insanları ise tepkilerini kameraya alarak sosyal medya hesaplarına yükledi.
Gülümseten anlar ortaya çıktı
Video kısa sürede izlenme rekoru kırdı.
Cansız manken şakasına maruz kalan vatandaşların tepkileri yüzlerce beğeni aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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