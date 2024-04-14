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Bursa'da cansız manken şakası

Bursa'da cansız manken şakası Bursa’da bir genç cansız manken kılığına girip yoldan geçenleri korkutarak şaka yaptı. Cansız mankenin aniden hareket ettiğini gören vatandaşların kimi güldü, kimi vurmaya kalktı, kimi ise kendine güldü.