Bursa'nın Karacabey ilçesinde salı günü saat 16.00 sıralarında, pes dedirten bir hırsızlık yaşandı.
Saadet Camisi'ne geçici görevle gelen imam Metin Uyanık, ikindi namazı hazırlıkları için 14 GE 890 plakalı motosikletiyle camiye geldi.
İkindi vakti camide olan 1 şüpheli, cemaat namaz kılarken bahçeye çıktı. Önce etrafı kontrol eden şüpheli, gözüne kestirdiği motosikleti alıp kaçtı.
Ekipler çalışma başlattı
Namazın ardından motosikletinin çalındığını fark eden imam Metin Uyanık, polisi arayıp şikayetçi oldu.
Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
O anlar kaydedildi
Olay anı, caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, camiden çıkan şüphelinin bahçedeki motosikleti alıp götürdüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış