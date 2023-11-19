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Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.