Bursa'da cenazeye gidenleri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediyeye ait midibüs, 11 yolcusuyla Keles ilçesindeki cenazeye gitmek için yola çıktı.
Midibüs sürücüsü N.Ö. (37), Keles istikametine ilerlerken 25. kilometrede sola virajda yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan midibüs, karşı istikametten gelen K.S. (28) idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle gittiği istikametin tersine dönen midibüs yan yattı.
1 ölü 3 yaralı
Otobüsteki 11 yolcudan A.Ö. (58) hayatını kaybederken İ.Ç. (59) ağır yaralandı.
Hurda yığınına dönen otomobildeki sürücü K.S. (28) ağır yaralanırken Y.A. (27) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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