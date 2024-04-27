İHA
Bursa'da Gemlik ilçesinde, belediye zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Seyyar satıcı ve kaldırım işgaline göz açtırmayan ekipler, birçok esnaf ve seyyar satıcıya cezai işlem uyguladı.
Belediye ekipleri cezayı yazınca bayıldı
Kaldırım işgali sebebiyle cezai işlem uygulanan bir esnaf ise baygınlık geçirdi.
İlk müdahalesi zabıta ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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