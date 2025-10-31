Abone ol: Google News

Bursa'da çıkan tartışmada kadını yerde sürükledi

Nilüfer ilçesinde bir erkeğin, tartıştığı kadını yol ortasında sürüklediği anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

31.10.2025 09:54
  • Bursa Nilüfer'de bir erkek, tartıştığı kadını yol ortasında sürükledi.
  • Çığlıkları duyan vatandaşlar duruma müdahale edip kadını kurtardı.
  • Olay anı cep telefonlarıyla kaydedildi.

Nilüfer ilçesi meydana gelen olayda iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek ile yanında yürüyen kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

KADINI YERDE İTEREK SÜRÜKLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadını yere iterek sürüklemeye başladı.

Olayda, kadının çığlıkları mahallede yankılandı. 

KADIN, VATANDAŞLARIN YARDIMI İLE ADAMIN ELİNDEN KURTULDU 

Olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

Vatandaşlar tarafları ayırarak kadını adamın elinden kurtardı.

Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

