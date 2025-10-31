Bursa'da çıkan tartışmada kadını yerde sürükledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kadına şiddet kamerada...

Nilüfer ilçesi meydana gelen olayda iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek ile yanında yürüyen kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KADINI YERDE İTEREK SÜRÜKLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadını yere iterek sürüklemeye başladı.

Olayda, kadının çığlıkları mahallede yankılandı.

KADIN, VATANDAŞLARIN YARDIMI İLE ADAMIN ELİNDEN KURTULDU

Olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

Vatandaşlar tarafları ayırarak kadını adamın elinden kurtardı.

Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.