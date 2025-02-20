Bursa'da çıkan yangında mahsur kaldı

DHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karlıdağ Caddesi’nde 4 katlı tekstil baskı atölyesinin en üst katında meydana gelen yangında, binada mahsur kalan kişi pencereye çıkıp, yardım istedi.

Çevredekilerin uzattığı merdivenin uzunluğu yetersiz kaldı.

Bu kişi gelen vinç ile kurtarılırken o anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KURTARILAN KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen kişi pencereden sarkıp, vincin üstüne çıktı.

İhbarla adrese itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.