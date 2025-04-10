DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta karşılaşan Suriyeli Ömer E. ile Bilal T. arasında, küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Ömer E., elindeki bıçakla Bilal T.'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bilal T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Ömer E., polis ekipleri tarafından, suç aleti bıçakla yakalandı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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