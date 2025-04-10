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Bursa'da çocukların bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Bursa'da çocukların bıçaklı kavgası: 1 yaralı İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, sokakta karşılaşıp küfürleşme nedeniyle kavga ettiği, yaşıtı başka bir çocuğu, bıçakla bacağından yaraladı. Saldırgan çocuk, suç aleti ile birlikte yakalandı.