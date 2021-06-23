Bursa’da çöp atma kavgası: 4 yaralı

Çocukların çöp atma kavgasının büyümesiyle aileler de birbirine girdi. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, arbede anları kameraya yansıdı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde çocuklardan birinin, komşunun çöp bidonuna attığı çöpten dolayı çıkan kavgada iki aile birbirine girdi.

BİRBİRLERİNİ DARBETTİLER

Kavga sonucu iki tarafta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Sıcak anlar da kameraya yansıdı.

Bursa'da çöp atma yüzünden kavga çıktı VİDEO





