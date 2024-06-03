Bursa'da ‘çöp ev’ davasında karar çıktı: Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis Yaklaşık 2 yıl önce çöp evde bakımsız halde bulunan ve şu anda 10 yaşında olan çocuğun teyzesi 15 yıl, kuzeni ise 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Bursa'da Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi.

Kiracı, ev sahibine kira ödemedi. Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar A. için mahkeme hakimi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi.

Kamuran Pınar A., borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. 2022 Temmuz'da mahkeme kararıyla eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı.

Gözaltına alındı

Ekipler, çöp evle karşılaştı. Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polisler, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar A.'yı gözaltına aldı.

Kamuran Pınar A., polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Çocuk baygın halde bulundu

Çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi.

Kapıyı kırıp içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesiyle, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Teyze tutuklandı, yeğen koruma altına alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Cem Muhammet A. adlı çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğu belirlendi.

Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini, kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafında tutuklandı. Cem Muhammet A. ise tedavisinin ardından teslim edildiği annesi ile birlikte Antalya'ya gönderildi.

Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesi’ne yerleştirildi. Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından çocuk, annesi Yasemin A.'ya teslim edildi.

"Bulunmasaydı hayatını kaybedebilirdi"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar A. hakkında, 'İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'Çocuğa eziyet' ve 'Çocuğu kaçırma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplam 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Kamuran Pınar A.'nın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde sanığın, akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi.

İddianamede, aynı zamanda savcılığın talebi üzerine, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'Eğer bulunmasaydı hayatını kaybedebileceği' belirtildi.

Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Kamuran Pınar A.’nın, devlet korumasına alınan kızı Esra Zeynep A. hakkında 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturmanın ayrı yürütüleceği kaydedildi.

6'ncı duruşmada adli kontrolle serbest kaldı

Kamuran Pınar A., Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki, 'gizlilik kararı' bulunan yargılamasının 2 Şubat’ta görülen 6’ncı duruşmasında tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, 'İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Bakanlık avukatlarının itirazı reddedildi

Tahliye kararının ardından, Antalya’da annesi Yasemin A. ile birlikte yaşayan Cem Muhammet, tedbir adamcıyla yeniden devlet korumasına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz edildi. Bakanlık avukatları, 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartına rağmen yurt dışına kaçma ihtimali olduğu, Cem Muhammet'in can güvenliği olmadığı ve kaçırılma riski olduğu gerekçesiyle savcılığa itirazda bulunarak Kamuran Pınar A.'nın yeniden tutuklanmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı avukatlar ile anne Yasemin A.'nın savunmasını üstlenen avukatların itirazı, bir üst mahkeme olan 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi. Mahkeme, verilen tahliye kararının yerinde olduğuna hükmedip itirazı reddederken, Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılanmasına hükmetti.

Savcı, kızı için de ceza istedi

Savcı, tahliye kararının ardından görülen ilk duruşmada verdiği mütalaada, sanık teyzenin ‘ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılması ve yine dosyada suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A.’ya da ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ceza verilmesini istedi.

Duruşmaya başörtüsü, gözlük ve maskeyle katıldı

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Oğlu Cem Muhammet ile birlikte Antalya’da yaşayan anne Yasemin A., duruşma için Bursa’ya gelirken, tutuksuz sanık Kamuran Pınar A., tanınmamak için adliyeye başörtüsü, gözlük ve maske takarak geldi. Sanığın duruşma sırasında ağladığı öğrenildi.

1 saat süren duruşma sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kamuran Pınar A.’nın, ‘İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan beraatine, ‘eziyet’ suçundan 7 yıl, ‘cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kamuran Pınar A.’nın kızı Esra Zeynep A.’nın ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına hükmedildi.

Kamuran Pınar A., duruşma sonrası basın mensupları tarafından görüntü alınmaması için avukatları ile birlikte adliyenin arka kapısından çıkarıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)