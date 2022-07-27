Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen olay, Bursa'da meydana geldi.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki bir apartmanın 19 numaralı dairesini 1 Temmuz 2020’de kiralayıp kızıyla birlikte yerleşen Kamuran Pınar Acar, 13 ay boyunca kirasını ödemeyince ev sahibi ile davalık oldu.

Mal sahipleri, avukat Batuhan Arısoy aracılığıyla tahliye davası açtı. Geçen hafta perşembe günü polis ekipleri, tahliye işlemleri için eve geldi. 2 oda 1 salon dairenin çöp eve döndüğü ortaya çıktı.

Cuma günü evdeki çöpü almaya gelen zabıta ekipleri ile bir emlak firmasının çalışanları ise kilitli kapıyı kırarak girdikleri bir odada, çöp yığınları arasındaki çekyatta yarı baygın saçları ve tırnakları uzamış, kirden yüzü ve kolları kapkara, bakımsızlıktan adeta bir deri bir kemik kalmış bir erkek çocuk buldu.

Bulunan çocuğun, 9 yaşındaki Cem Muhammet A. olduğu öğrenildi ve küçük çocuk Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde üç gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.

"Dünden bugüne 300 gram kilo aldı"

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Genel durumu bir miktar daha iyi durumda. Uzun bir süreç olacak. Kısa sürede bir iyileşme beklemiyoruz. Yavaş yavaş olacak. Bu anlamda kan tablosu ve kalp atışı daha iyi. Fazla yoğunlukta bir ilgi ile karşılaştı. Bu ona da ilginç geliyor. Kendini güvende hissediyor olması bile çok pozitif bir şey. Dünden bugüne 300 gram kilo aldı. Her gün takip edilecek. Bizim için kilo önemli bir kriter.” dedi.

Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet yürümeye başladı VİDEO



"Tek başına yürüdü"

İHA'nın aktardığına göre hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, “Gözle görülür bir iyileşme var. Kilo almaya başladı. 300 gram kilo aldı. Bugün tek başına yürüdü. Bu çok önemli bir gelişme. Kalp hızı yüksekti, normale dönmeye başladı. Biraz ateşi var. Kalorisini arttırdık. Giderek daha iyi oluyor. Kademeli olarak tedavi yapıyoruz. Çocuk psikiyatrisi hocalarımız yakından da takip ediyor. Biraz uzun sureli bir tedavi olacak. Zamana yayılan, adım adım giden tedavi sürecimiz var. Şimdiye kadar olumlu yanıtlar aldık. Umarım bundan sonra da böyle gider.” sözlerine yer verdi.