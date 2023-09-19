Bursa'da çöp kamyonuna çarpan otomobil takla attı

DHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 11.30 sıralarında, hareketli dakikalar yaşandı.
Sefa K. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken, önündeki 53 yaşındaki Yavuz P. idaresindeki çöp kamyonunu sağ tarafından geçtikten sonra aniden şerit değiştirdi.
Çöp kamyonunun çarpmasıyla kontrolden çıkıp savrularak takla atan otomobil, refüjdeki tabelalara vurdu.
Bunun ardınan ise otomobil yan yatarak durdu.
Ekipler olay yerine geldi
Çevredekiler sürücüyü araçtan çıkarırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ilk müdahalesinin ardından önlem amacıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)