Bursa'da çöp kamyonuna çarpan otomobil takla attı
DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 11.30 sıralarında, hareketli dakikalar yaşandı.

Sefa K. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken, önündeki 53 yaşındaki Yavuz P. idaresindeki çöp kamyonunu sağ tarafından geçtikten sonra aniden şerit değiştirdi.

Çöp kamyonunun çarpmasıyla kontrolden çıkıp savrularak takla atan otomobil, refüjdeki tabelalara vurdu.

Bunun ardınan ise otomobil yan yatarak durdu.

Ekipler olay yerine geldi

Çevredekiler sürücüyü araçtan çıkarırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ilk müdahalesinin ardından önlem amacıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da çöp kamyonuna çarpan otomobil takla attı
Bursa'da çöp kamyonuna çarpan otomobil takla attı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)