Bursa'da Cumhuriyet kutlamalarında babasının son kurşunuyla yaralandı

DHA
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları heyecanla devam ediyor.
Yurt genelinde yaşanan coşkuda, korku dolu bir olay yaşandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında havaya ateş açıldı.
Oğlunu yaraladı
57 yaşındaki Yaşar B., son mermiyi düşürmek için tabancasını yere doğrultup tetiğe bastı.
Tabancadan çıkan mermi yerden sekerek, bankta oturan 21 yaşındaki oğlu Furkan B.'nin boynunu sıyırdı.
Sağlık durumu iyi
Çevredekilerin özel araçla kaldırdığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşar B. gözaltına alındı, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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