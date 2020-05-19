Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan iş yerlerine giren 2 hırsız, 1 saatte 5 dükkanı soydu. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Tahtakale Mahallesi’nde iki hırsız, sokağa çıkma yasağı kapsamında kapalı olan iş yerlerini gözlemledi.

Sonrasında iki hırsız, bir kokoreç dükkanının önüne geldi.

Hırsızlar, içeri girmeye çalışırken bir kişi olay yerinden geçti. Şüphelenen kişi, geri dönerek hırsızlara baktı ve olay yerinden uzaklaştı.

KAPI KAPI HIRSIZLIK

Daha sonra iş yerinin raylı sistem kapısını zorlayan hırsızlar, kapıyı sıcak suyla gevşeterek açtı. Hırsızlar, 10 dakika içinde kokoreç dükkanında bulunan iki tane 30 bin TL değerindeki motosikleti ve 2 adet sadaka kutusunu çaldı.

Bursa’da dakikalar içerisinde 5 dükkan soyuldu ViDEO

RAHAT RAHAT ÇALIP, KAÇTILAR

Rahat bir tavırla hareket eden hırsızlar, bir süre sonra başka bir iş yeri önüne gelerek, etrafı gözetledi. İçeri giren hırsızlar, 15 dakika içinde lokantanın asma kilidini yan keskiyle kırıp, malzemeleri çaldı. Hırsızlar, iş yerinden çıkıp kayıplara karıştı.

1 SAAT İÇERİSİNDE 5 İŞ YERİ SOYULDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalara göre, 1 saat içinde 5 iş yerine giren hırsızların toplamda 8 adet sadaka kutusu, kasadaki para ve kokoreç dükkanından 2 adet motosikleti çaldıkları belirlendi.

HIRSIZLAR ARANIYOR

İş yeri sahiplerini bilgilendiren ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.