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Bursa'da dakikalarca drift atan sürücü ekipleri görünce kaçtı

Bursa'da dakikalarca drift atan sürücü ekipleri görünce kaçtı Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü yolun ortasında dakikalarca drift atarken o anlar kameraya yansıdı. Güvenlik ekiplerinin geldiği ve o anların kayda alındığını gören sürücü bölgeden hızla uzaklaştı.