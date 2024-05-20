İHA
Trafikte drift atan magandalar durmak bilmiyor...
Tüm cezai işlemlere rağmen drift atmaya devam eden sürücüler, bir yandan trafiği tehlikeye sokarken diğer yandan vatandaşların canını tehlikeye atıyor.
Bu kez drift görüntülerinin adresi Bursa oldu.
Dakikalarca dirft attı
Nilüfer ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi’nde sürücüsü henüz kimliği belirlenemeyen Tofaş sürücüsü, bölgeye gelerek dakikalarca drift attı.
Ekipleri görünce kaçtı
Kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlilerini dinlemeyen sürücü, güvenliklerin drift attığı anları kayda aldığını görünce bölgeden uzaklaştı.
O anlar kamerada
Sürücünün dakikalarca drift attığı görüntüler, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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