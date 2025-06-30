Bursa'da damada düğün öncesi adeta işkence ettiler

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki görüntüler, hem güldürdü hem de tepki çekti.

Onur ve Sude Naz Sayar çifti, Yörükali Mahallesi'nde gerçekleşen düğünle dünyaevine girdi.

Düğün öncesi köyün yüzyıllardır süregelen gelenekleri birebir uygulandı.

EMZİK TAKIP, EL ARABASINDA BİNDİRDİLER

Damat Onur Sayar'ın önce kıyafetleri kesildi, sonra ağzına emzik takılıp, el arabasına bindirilerek gelin evine getirildi.

Burada damat, gelin evi önünde saksı kırdı, ortaya saçılan toprağı süpürerek temizledi.

KAFASI YUMURTA VE UNA BULANDI

Daha sonra adet gereği damada tavaya yumurta kırdırılırken, damadın arkadaşları tarafından kafasında yumurtalar kırıldı, una bulandı.

Bununla da sınırlı kalmayan damadın arkadaşları, gelin evinin önüne leğen koyup soğuk su ve fırçayla damadı yıkadı.

"BETERİNİ BEN ONLARA YAPACAĞIM"

Bekar arkadaşlarının düğününü sabırsızlıkla beklediğini belirten damat Onur Sayar, şöyle konuştu:

Bu bizim yüzyıllardan beri süregelen bir geleneğimiz. Biz bunu her düğünde yaparız. Arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadılar, hep beraber yedik, içtik. Onlara da çok teşekkür ederim.



Adetimizde yumurta kırma, un serpme, saksı kırma, toprak süpürme gibi etkinliklerimiz var. Bizler de köyün gençleri olarak bu geleneği devam ettiriyoruz. Her düğünde bu adetler oluyor. Bekar arkadaşlarımız evlendiği taktirde beterini de kendilerine yapacağım.

"BİRAZ İŞKENCE ÇEKTİRDİK"

Düğün öncesi yapılan işkence gibi adetlerin evliliğin kıymetini bilmek için yapıldığını kaydeden Sait Durmuş, "Geçmişte de böyleydi, bugün de bunu devam ettirmek istedik. Damada biraz işkence çektirdik. Biraz yıkadık, kafasında yumurta kırdık, el arabasında gezdirdik.

Bu gelenekteki maksadımız evlilik öncesi çile çeksin ki evliliğin kıymetini bilsin, mutlu bir evliliği olsun." ifadelerini kullandı.

"BUNU BÜYÜKLERİMİZDEN GÖRDÜK"

Yüzyıllar süren adetleri gençler olarak devam ettirmek istediklerini kaydeden İbrahim Çetin, şunları kaydetti:

Bugün çok mutluyuz, arkadaşımız dünyaevine giriyor. Darısı bizim başımıza. Bunlar eskiden gelen gelenek, göreneklerimiz. Biz bunları büyüklerimizden gördük, devam ettiriyoruz. İleri de bana da aynısı olacak, istedikleri işkenceyi yapabilirler, bunlar güzel şeyler.

EZİYET SONA ERİNCE GELİNİ ALMAYA GİTTİ

Tüm adetlerin yerine getirilmesinin ardından damat Sayar, derin nefes alarak damatlığını giyerek gelini evinden aldı.

Damada yapılan tatlı işkence görüntüleri izleyenleri güldürdü.